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Интегрированная спартакиада «Здоровье! Молодость! Успех!» пройдет в Бобруйск

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Интегрированная спартакиада «Здоровье! Молодость! Успех!» пройдет в Бобруйск

28 февраля в 13.00 состоится интегрированная спартакиада «Здоровье! Молодость! Успех!».
Организатор мероприятия: учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» совместно с отделом спорта и туризма Бобруйского горисполкома.
Место проведения: Бобруйский государственный технологический колледж (ул. Интернациональная,39).
Телефон для справок: 72-19-05.
Приглашаем поддержать участников!  

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