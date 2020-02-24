Интегрированная спартакиада «Здоровье! Молодость! Успех!» пройдет в Бобруйск

28 февраля в 13.00 состоится интегрированная спартакиада «Здоровье! Молодость! Успех!».

Организатор мероприятия: учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» совместно с отделом спорта и туризма Бобруйского горисполкома.

Место проведения: Бобруйский государственный технологический колледж (ул. Интернациональная,39).

Телефон для справок: 72-19-05.

Приглашаем поддержать участников!