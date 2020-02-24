Интегрированная спартакиада «Здоровье! Молодость! Успех!» пройдет в Бобруйск
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28 февраля в 13.00 состоится интегрированная спартакиада «Здоровье! Молодость! Успех!».
Организатор мероприятия: учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» совместно с отделом спорта и туризма Бобруйского горисполкома.
Место проведения: Бобруйский государственный технологический колледж (ул. Интернациональная,39).
Телефон для справок: 72-19-05.
Приглашаем поддержать участников!
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