Инспекторы ИДН учат юных бобруйчан правопослушному и безопасному поведению

Лето продолжается. Многие бобруйские мальчишки и девчонки отдыхают в оздоровительном лагере, открытом в этом сезоне в санатории «Шинник».

В лагере для детей организован досуг. Ни минуты дети не сидят на месте, с ними проводят игры, развлечения, спортивные мероприятия. И не только. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних отдела милиции Первомайского района г. Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома частые гости в лагере.

Для молодого сотрудника, инспектора ИДН старшего лейтенанта милиции Дарьи Рубис, общение и встречи с детьми ее работа. И в этот раз, Дарья Дмитриевна, посетив лагерь, пообщалась с ребятами из 2-го отряда и провела с ними игру-викторину «Права и обязанности ребенка», в которой ребята показали неплохие знания своих прав и обязанностей. Не обошлось и без профилактической беседы с ребятами. Инспектор ИДН в доступной форме рассказала об угрозах, которые могут поджидать их в Интернете, о различных видах кибермошенничества. Обратила внимание ребят на проблему безопасности в виртуальной среде и правилам защиты своих компьютеров и гаджетов.

Как отметила сама Дарья Дмитриевна, лето с «Заботой» продолжается. Задача нас, взрослых, обезопасить детский отдых, ни потерять, ни одного ребенка в летний период.

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