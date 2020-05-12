Помощник Президента Республики Беларусь по Могилевской области Александр Субботин проведет «прямую телефонную линию»
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15 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском облисполкоме «прямую телефонную линию» проводит помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Могилевской области Субботин Александр Михайлович.
Номер телефона: 8(222) 50-18-69.
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