Помощник Президента Республики Беларусь по Могилевской области Александр Субботин проведет «прямую телефонную линию»

15 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском облисполкоме «прямую телефонную линию» проводит помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Могилевской области Субботин Александр Михайлович.

Номер телефона: 8(222) 50-18-69.