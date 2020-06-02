Информация для граждан Украины

В соответствии с постановлением №362 от 13 мая 2020 года Кабинета Министров Украины, вступающим в силу 1 сентября 2020 года, из приложения к Соглашению между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан в качестве документа для въезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси исключен паспорт гражданина Украины старого образца, заполненный рукописным образом.

При предъявлении в подразделение по гражданству и миграции с 1 сентября 2020 года паспорта гражданина Украины старого образца для осуществления административных процедур, предусмотренных перечнем Указа Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 №200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан», в приеме документов будет отказано в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона РБ «Об основах административных процедур».

Одновременно информируем, что с 1 сентября 2020 года въезд и пребывание граждан Украины в Беларуси по паспорту старого образца влечет привлечение данных лиц к административной ответственности по части 1 статьи 23.5 КоАП РБ.