Имя обладателя международной Букеровской премии назовут 26 августа

"Имена победивших писателя и переводчика назовут на виртуальной церемонии в среду, 26 августа", — сообщили в фонде.

Сначала церемония вручения премии должна была пройти 19 мая. Однако в фонде посчитали, что в теперешней обстановке, когда в Великобритании и во многих других странах введены карантинные меры, а непродовольственные магазины закрыты, не все читатели смогут ознакомиться с произведениями, включенными в "короткий список".

Дату назначили, когда правительство королевства подтвердило, что с 15 июня в стране откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, включая книжные.