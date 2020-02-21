Иксодовые клещи активизировались в Беларуси

По данным организаций здравоохранения, только за январь зарегистрировано четыре случая присасывания иксодовых клещей в Гомельской, Гродненской областях и Минске. В 2019 году первые пострадавшие были лишь в феврале, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Возможность заражения клещевыми инфекциями на территории страны существует с весны до поздней осени. Вместе с тем аномально теплая погода нынешней зимы создает условия для более ранней активизации этих паукообразных.

Чтобы избежать подобных неприятных встреч, необходимо соблюдать правила поведения, особенно в лесной зоне. Одеваться нужно так, чтобы препятствовать проникновению клещей под одежду.

При обнаружении присосавшегося паукообразного следует обратиться в ближайшую организацию здравоохранения, где окажут медпомощь. При необходимости назначат курс профилактического лечения антибиотиками. Это позволит предупредить возникновение болезни Лайма, других бактериальных клещевых инфекций (анаплазмоз, эрлихиоз и т.д.).

Если нет возможности сразу же обратиться в организацию здравоохранения, клеща нужно удалить самостоятельно. Для этого используют специализированное устройство промышленного изготовления или тонкий пинцет. Подойдет и обычная нитяная петля: прочную нить завязывают в узел как можно ближе к хоботку клеща, после чего его извлекают, подтягивая вверх при помощи круговых (резкие движения недопустимы) движений.

Важно клеща достать из кожи целиком вместе с хоботком, не раздавив его. Место присасывания обработать любым спиртовым раствором.