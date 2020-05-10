И снова чуть-чуть не хватило. Футболисты «Белшины» на минском стадионе «Трактор» уступили ФК «Ислочь» со счетом 1:2
74 0
0
Фотографии: Александр Анташкевич
Читайте
также
также
-
И снова чуть-чуть не хватило. Футболисты «Белшины» на минском стадионе «Трактор» уступили ФК «Ислочь» со счетом 1:2
-
ФК «Белшина» уступил «Динамо-Брест» со счетом 0:3
-
ЧМ по современному пятиборью в Минске станет квалификационным к Играм в Токио
-
Анонс футбольного матча с брестским «Динамо»
-
Обидное поражение. Бобруйская «Белшина» в гостях уступила ФК «Слуцк» со счетом 2:3
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости