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Спорт

И снова чуть-чуть не хватило. Футболисты «Белшины» на минском стадионе «Трактор» уступили ФК «Ислочь» со счетом 1:2

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И снова чуть-чуть не хватило. Футболисты «Белшины» на минском стадионе «Трактор» уступили ФК «Ислочь» со счетом 1:2

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