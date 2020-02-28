И пусть этот вирус обойдет нас стороной. В Бобруйске прошли тренировочные учения по оказанию медпомощи пациентам с подозрением на коронавирус

По легенде, женщина с признаками острой респираторной вирусной инфекции обратилась в регистратуру поликлиники и сообщила, что вчера вернулась из Китая. В регистратуре у нее уточнили жалобы, эпидемиологический анамнез. После этого регистратор передал информацию медперсоналу, который затем с применением средств индивидуальной защиты осмотрел пациентку. Машиной скорой медпомощи ее отвезли в инфекционный стационар. В заключение транспорт и спецодежда, в которой находились медработники, обрабатываются.

Тренировочное учение прошло совместно с сотрудниками зонального Центра гигиены и эпидемиологии. А так как по легенде женщина прибыла в город посредством железнодорожного транспорта, в тренировке приняли участие и специалисты предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» станция «Бобруйск».

Особенность этих учений в отработке действий персонала при обращении пациента за медпомощью в неинфекционный стационар. По сути, это может быть любое медицинское учреждение, которое ближе всего располагается к пациенту. «Мы действуем в соответствии с рекомендациями ВОЗ. В том числе это касается и средств индивидуальной защиты»,– уточнила заведующий отделом эпидемиологии УЗ «БЗЦГЭ» Виктория Богданович.

Такого рода тренировки проходят на постоянной основе, отрабатываются действия персонала на случай возможного выявления особо опасной инфекции, при угрозе чрезвычайной ситуации и др. Подобные занятия мобилизуют и позволяют вспомнить медицинскому персоналу порядок действий, отработать их слаженность. «Вся нормативная база по профилактике, санитарно-противоэпидемическим мероприятиям, наблюдению за контактными лицами имеется. Задача в этом случае – максимально оперативно сработать», – добавила Виктория Богданович.

Всего в Бобруйске на коронавирус обследовано 18 человек, имеющих эпидемиологический анамнез, то есть пребывание в КНР в течение последних 14 дней. Ни в одном из случаев коронавирус не выявлен. Как отметила заведующий отделом эпидемиологии, в среднем результат при подозрении на коронавирус готов течение 6-7 часов, возможно и более оперативно – до 5-6 часов с момента взятия анализа, доставки в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Исходя из результата планируются дальнейшие действия.