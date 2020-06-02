Холдинг «Бобруйскагромаш» расширяется

Брестский электромеханический завод вошёл в состав ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

ОАО «Брестский электромеханический завод» - предприятие, выпускающее широкую гамму почвообрабатывающей техники, а также агрегаты для посева льна (АППМ-6А6К, АПП-6АБ-АЛ, АПП-3АБ-АЛ, СПУ-6МЛ, ПУ-3М, СПУ-4Л) дополняющие технологическую линейку машины для уборки льна, производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» (ВЛН-4,5, ОЛ-140, ПРЛ-150АМ, ПРЛ-150МГ)

По мнению руководства холдинга, объединение позволит расширить линейку выпускаемой сельхозтехники и выйти на новые рынки сбыта.

Промгигант уже отгружает продукцию в более чем 100 стран. Машины из города на Березине помогают аграриям в Европе и Азии, Африке, Северной, Центральной, Южной Америке.