Хочешь быть здоровым – выходи на час здоровья!
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«Хочешь быть здоровым – выходи на час здоровья!» – именно под таким девизом администрация и сотрудники ГУ «ХК «Бобруйск» приняли участие в «Часе здоровья», прошедшем 12 августа, на ледовой площадке СК «Бобруйск-Арена».
Мероприятие прошло в очень дружной и теплой атмосфере. Все присутствующие получили заряд положительных эмоций, бодрости и энергии, а также на своем примере продемонстрировали, что спорт не только делает нас сильнее, но и объединяет.
Занимайтесь спортом и будьте здоровы!
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