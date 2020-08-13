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Спорт

Хочешь быть здоровым – выходи на час здоровья!

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Хочешь быть здоровым – выходи на час здоровья!

«Хочешь быть здоровым – выходи на час здоровья!» – именно под таким девизом администрация и сотрудники ГУ «ХК «Бобруйск» приняли участие в «Часе здоровья», прошедшем 12 августа, на ледовой площадке СК «Бобруйск-Арена».

Мероприятие прошло в очень дружной и теплой атмосфере. Все присутствующие получили заряд положительных эмоций, бодрости и энергии, а также на своем примере продемонстрировали, что спорт не только делает нас сильнее, но и объединяет.

Занимайтесь спортом и будьте здоровы!

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