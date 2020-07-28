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ХК «Бобруйск» приглашает принять участие в юношеском турнире «Бобренок-2020»

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ХК «Бобруйск» приглашает принять участие в юношеском турнире «Бобренок-2020»

Хоккейный клуб “Бобруйск” приглашает команды 2007 и 2011 г.р. к участию в турнире “Бобренок-2020”, который состоится в августе в СК “Бобруйск-Арена”.

Сроки проведения: 2007 г.р. – 14-16 августа 2020 г.

2011 г.р. – 21-23 августа 2020 г.

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