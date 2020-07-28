ХК «Бобруйск» приглашает принять участие в юношеском турнире «Бобренок-2020»
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Хоккейный клуб “Бобруйск” приглашает команды 2007 и 2011 г.р. к участию в турнире “Бобренок-2020”, который состоится в августе в СК “Бобруйск-Арена”.
Сроки проведения: 2007 г.р. – 14-16 августа 2020 г.
2011 г.р. – 21-23 августа 2020 г.
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