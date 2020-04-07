Хищения и иные недочеты выявила прокуратура в сфере организации питания в учреждениях образования Бобруйска

Прокуратура Бобруйска совместно с зональным центром гигиены и эпидемиологии в ходе проверки организации питания в учреждениях образования города и выявила ряд упущений и недостатков. Об этом сообщили в прокуратуре Могилевской области.

Так, поставщики услуг приобретали продукты без предварительного изучения цен на закупаемые товары, что позволило бы снизить затраты и сэкономить бюджетные средства; вносили сведения в журнал мониторинга отпускных цен не ежедневно, из-за чего не была известна актуальная стоимость товара в день его закупки; не всегда изучали цены других производителей.

Помимо поставщиков услуг в сфере организации питания нарушения допускали и ответственные сотрудники учреждений общего среднего образования. И это несмотря на то, что в Бобруйском горисполкоме выстроили систему контроля за качеством предоставляемых детям услуг.

В частности, на момент проверок в отдельных школьных столовых и буфетах в нарушение Техрегламента «О безопасности пищевой продукции» помещения были в неудовлетворительном санитарном состоянии, в них не поддерживалась чистота холодильного оборудования, допускалось совместное хранение кухонного и уборочного инвентаря.

Вскрыты и факты несоблюдения технологии приготовления блюд и хранения пищевой продукции, невыполнения норм питания, складирования товаров без наличия транспортных накладных отсутствие баков для пищевых отходов, а также хищения готовой продукции. По последнему пункту в отношении кухонной рабочей одного из учреждений образования был начат административный процесс. Данный сотрудник столовой привлечен к ответственности за мелкое хищение, в качестве взыскания нарушителю назначен штраф в размере двух базовых величин.

Подобные проверки в выборочном режиме определено проводить ежемесячно. В марте 2020 года прокурор Бобруйска вынес предписания начальнику управления по образованию Бобруйского горисполкома и одному из поставщиков услуг с требованием исключить нарушения температурного режима при раздаче блюд учащимся. По результатам рассмотрения этих актов надзора три сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности. Организацию школьного питания прокуратура города взяла на свой контроль.