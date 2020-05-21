Хьенги, гыпы и спарринги юной таэквондистки Карины Савушкиной

С Кариной Савушкиной и ее мамой Юлией Михайловной мы встретились сразу после очередной тренировки девочки. Три года третьеклассница СШ №32 занимается боевым искусством в объединении по интересам «Таэквондо» в Центре дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» у тренера Ольги Каранкевич.
– Карина, почему ты, девочка, решила заняться таэквондо, а не, скажем, танцами?
– Когда я ходила в детский садик, меня иногда обижали мальчики, вот я и решила научиться постоять за себя. Танцами я тоже немножко занималась, но сейчас только спортом. Сдачу обидчику уже могу дать, но ко мне никто и не пристает. А таэквондо мне очень понравилось.
Наша справка: таэквондо – вид боевого искусства, который начал развивать в 1955 году генерал южнокорейской армии Чой Хонг Хи. За короткий срок существования – таэквондо достаточно молодое боевое искусство по сравнению со многими другими – обрело огромную популярность: сегодня численность занимающихся им – около 40 миллионов во всем мире. Этот спорт является олимпийским.
– У тебя только что закончилась тренировка, расскажи, чем занимались?
– Когда погода хорошая, мы часа полтора тренируемся на улице. Сегодня вначале бегали, а потом отрабатывали хьенги.
Наша справка: хьенг – это упражнение, которое сочетает удары и блоки и имитирует реальный бой.
– А что касается соревнований и турниров, сколько уже в твоей коллекции завоеванных медалей?
– Семь или восемь. Одна – с международных соревнований в Польше. Осенью прошлого года я там бронзовую медаль завоевала.
– А могла бы, как сказала тренер после турнира Polish open cup, и первой стать, – это уже мама Карины наш разговор поддерживает. – Переволновалась девочка – впервые на соревнованиях за рубежом.
– Карина, а пояс сейчас у тебя какого цвета?
– Желтый пояс с зеленой полосой. Мог бы уже и зеленый быть, но когда был экзамен, я болела и пропустила его. Сейчас надо полгода ждать.
Наша справка: в таэквондо уровень мастерства отмечается поясом определенного цвета – от белого до черного. Цветные пояса называют гыпами, черные – данами. Цветных поясов десять, черных – девять.
– А что из себя представляет аттестация на получение очередного пояса?
– Это спортивная часть – на выносливость, хьенги, спарринг и теоретические вопросы.
– Карина, а кумир твой, наверное, Чак Норис?
– Я хочу быть похожей на нашего тренера Ольгу Михайловну. У нее, между прочим, черный пояс!
И последний вопрос маме:
– Юлия Михайловна, Ваше отношение к занятиям дочери боевым искусством?
– Я только за! В школе она тоже молодец. С синяками домой после тренировок не приходит. Скажу больше – в свое время я тоже мечтала заниматься чем-то подобным. Жаль, возможности не было…
Александр Анташкевич.
Фото автора.