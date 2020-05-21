Хьенги, гыпы и спарринги юной таэквондистки Карины Савушкиной

С Кариной Савушкиной и ее мамой Юлией Михайловной мы встретились сразу пос­ле очередной тренировки девочки. Три года третьеклассница СШ №32 занимается боевым искусством в объединении по интересам «Таэквондо» в Центре дополнительного образования детей и молодежи «Роск­вит» у тренера Ольги Каранкевич.

– Карина, почему ты, девочка, решила заняться таэквондо, а не, скажем, танцами?

– Когда я ходила в детский садик, меня иногда обижали мальчики, вот я и решила научиться постоять за себя. Танцами я тоже немножко занималась, но сейчас только спортом. Сдачу обидчику уже могу дать, но ко мне никто и не пристает. А таэквондо мне очень понравилось.

Наша справка: таэквондо – вид боевого искусства, который начал развивать в 1955 году генерал южнокорейской армии Чой Хонг Хи. За короткий срок существования – та­эквондо достаточно молодое боевое искусство по сравнению со многими другими – обрело огромную популярность: сегодня численность занимающихся им – около 40 миллионов во всем мире. Этот спорт является олимпийским.

– У тебя только что закончилась тренировка, расскажи, чем занимались?

– Когда погода хорошая, мы часа полтора тренируемся на улице. Сегодня вначале бегали, а потом отрабатывали хьенги.

Наша справка: хьенг – это упражнение, которое сочетает удары и блоки и имитирует реальный бой.

– А что касается соревнований и турниров, сколько уже в твоей коллекции завоеванных медалей?

– Семь или восемь. Одна – с международных соревнований в Польше. Осенью прошлого года я там бронзовую медаль завоевала.

– А могла бы, как сказала тренер пос­ле турнира Polish open cup, и первой стать, – это уже мама Карины наш разговор поддерживает. – Переволновалась девочка – впервые на соревнованиях за рубежом.

– Карина, а пояс сейчас у тебя какого цвета?

– Желтый пояс с зеленой полосой. Мог бы уже и зеленый быть, но когда был экзамен, я болела и пропустила его. Сейчас надо полгода ждать.

Наша справка: в таэквондо уровень мастерства отмечается поясом определенного цвета – от белого до черного. Цветные пояса называют гыпами, черные – данами. Цветных поясов десять, черных – девять.

– А что из себя представляет аттестация на получение очередного пояса?

– Это спортивная часть – на выносливость, хьенги, спарринг и теоретические вопросы.

– Карина, а кумир твой, наверное, Чак Норис?

– Я хочу быть похожей на нашего тренера Ольгу Михайловну. У нее, между прочим, черный пояс!

И последний вопрос маме:

– Юлия Михайловна, Ваше отношение к занятиям дочери боевым искусством?

– Я только за! В школе она тоже молодец. С синяками домой после тренировок не приходит. Скажу больше – в свое время я тоже мечтала заниматься чем-то подобным. Жаль, возможности не было…

Александр Анташкевич.

Фото автора.