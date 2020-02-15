Гвоздики на мраморе. В Бобруйске прошел митинг, посвященный подвигу воинов-интернационалистов

Сотни людей собрались у мемориала, чтобы возложить цветы и венки. Вспомнить об афганской войне и почтить память погибших пришли председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, руководство города, депутатский корпус, руководители организаций и предприятий, общественность.

– Война в Афганистане стала большим испытанием для всей Беларуси, более 30 тысяч наших соотечественников являлись участниками боевых действий, – отметил важность события председатель городского Совета депутатов Михаил Желудов. – Вдали от Родины, рискуя жизнью, они выполняли служебный долг, защищали национальные интересы государства в горячих точках планеты, вели борьбу с международным терроризмом. Несмотря на прошедшие десятилетия, Афганистан остается в сердцах людей незаживающей раной. Война оборвала жизни 789 белорусов. В скорбном списке есть и 23 жителя Бобруйска и Бобруйского района. В День памяти воинов-интернационалистов мы склоняем головы перед всеми, кто ценой собственной жизни до конца остался верен своей стране и воинской присяге. Смелость и отвага наших земляков не имеет срока давности. И во все времена достойна глубочайшего уважения.

– Тысячи воинов-интернационалистов получили ранения и кантузию, многие перенесли тяжелые формы инфекционных заболеваний, – озвучил печальные цифры председатель БГО ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Валерий Лебеденко. – Сегодня в Бобруйске и районе проживают 838 воинов-интернационалистов. Среди них 14 человек имеют инвалидность, связанную с боевыми действиями, 47 – боевые ранения и кантузию, 26 – инвалидность по общему заболеванию. Вот что нам досталось от той необъявленной войны. Мы не требуем для себя материальных благ, мы просим уважительного отношения к званию «воин-интернационалист».

– Сегодня приходит двоякое чувство о тех событиях: горесть от того, что не вернулись все, а кто-то вернулся, но с последствиями, и радость оттого, что над нами – мирное небо, – отметил протоиерей Геннадий Вейго. ­– О тех событиях разные бытуют мнения и взгляды. Но точно одно: мы сегодня вспоминаем великий подвиг наших соотечественников. Подвиг веры, духа и мужества. Сегодня, 15 февраля, еще и церковный праздник – Сретение Господне: мы вспоминаем события, когда Христос был принесен в Иерусалимский храм. Это была встреча человека с Богом. А осмысливая воспоминания участников той войны, могу сказать, что тогда многие встретились не только со смертью, но и с Богом. Когда чувствовали, что никто и ничто им уже не поможет. А помощь приходила. А тех, кто не возвратился живым с далеких полей битвы, пусть Господь покоит среди праведных.

Колонна людей около получаса шла с цветами к памятнику. А это может означать только одно: подвиг воинов-интернационалистов не забыт.