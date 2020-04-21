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Гуманитарная помощь из Китая и Узбекистана прибыла в Могилев

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Гуманитарная помощь из Китая и Узбекистана прибыла в Могилев

В Могилев прибыла гуманитарная помощь из КНР и Узбекистана. Это более 10 тыс. медицинских масок и перчаток, 1 тыс. респираторов, 500 защитных комбинезонов. Также медики получили шестьсот пульсоксиметров. Цифровой гаджет способен за считанные секунды показать пульс и насыщение кислородом крови в организме человека.

Партия гуманитарного груза уже направлена в Могилевскую центральную поликлинику. В течение двух суток средства индивидуальной защиты получат многие медицинские учреждения области.

mogilev-region.gov.by

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