Грозы и ночные заморозки ожидаются в первой половине следующей недели

По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета, в первой половине следующей недели ожидаются дожди. Ночью при прояснениях еще возможны заморозки до -2°С. Днем во вторник и среду в отдельных районах грозы. Дневная температура воздуха продолжит повышаться.

24 апреля (пятница): переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по области +1_+6°С, в Могилеве +3 +5°С. Днем +12_+17°С и +14_+16°С соответственно.

25 апреля (суббота, Республиканский субботник): облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, с переходом на северный 5-10, порывы до 14 м/с.

Ночью +3_+8°С, днем +10_+15°С.

27 апреля (понедельник, выходной): ночью -2_+3°С, днем +9_+14°С.

28 апреля (вторник, выходной): ночью 0_+5°С, при прояснениях до -1°С; днем +14_+19°С.

29 апреля (среда): ночью +3_+8°С, днем +11_+16°С.

Погоду ближайших суток будет определять область пониженного атмосферного давления, которое будет падать.

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