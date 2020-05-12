Гречиха в Беларуси посеяна на трети площадей

По оперативной информации гречиха Министерства сельского хозяйства и продовольствия посеяна на 6,9 тыс. га, что составляет 30,3% запланированных площадей.

По данным на 12 мая, льном-долгунцом засеяно 48,7 тыс. га, что составляет более 96% запланированных площадей. Картофель уже посеян на 21,5 тыс. га (99%), овощи - на 3,89 тыс. га (86,5%). Сев сахарной свеклы завершен. Кукуруза посеяна на более чем 1 млн га (93,1%), яровой рапс - на 50 тыс. га (95,7%), просо - на 5,46 тыс. га (66,6%). Сев всех яровых культур в Беларуси проведен на более чем 2,3 млн га - 91,8% запланированных площадей.

Как сообщалось, в текущем году яровой сев будет проведен почти на 2,6 млн га. Лен-долгунец планируется посеять на площади 50,3 тыс. га, картофель - на 21,7 тыс. га, овощи - на 4,5 тыс. га, кукурузу - на более чем 1,1 млн га.