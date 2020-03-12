Гражданам, прибывающим из-за границы, необходимо информировать организации здравоохранения о пребывании в эпидемически неблагополучных странах
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Уважаемые жители Могилевской области!
В связи с широким распространением коронавирусной инфекции гражданам, прибывающим из-за границы, необходимо:
- информировать организации здравоохранения по месту жительства о пребывании в эпидемически неблагополучных странах с целью решения вопроса о необходимости организации медицинского наблюдения;
- ограничить число контактов и посещение мест с массовым скоплением людей первые 14 дней;
- при появлении симптомов респираторной инфекции, вызвать скорую медицинскую помощь по номеру 103 и обязательно указать какие страны вы посещали.
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