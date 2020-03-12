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Здоровье

Гражданам, прибывающим из-за границы, необходимо информировать организации здравоохранения о пребывании в эпидемически неблагополучных странах

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Гражданам, прибывающим из-за границы, необходимо информировать организации здравоохранения о пребывании в эпидемически неблагополучных странах

Уважаемые жители Могилевской области!

В связи с широким распространением коронавирусной инфекции гражданам, прибывающим из-за границы, необходимо:

  • информировать организации здравоохранения по месту жительства о пребывании в эпидемически неблагополучных странах с целью решения вопроса о необходимости организации медицинского наблюдения;
  • ограничить число контактов и посещение мест с массовым скоплением людей первые 14 дней;
  • при появлении симптомов респираторной инфекции, вызвать скорую медицинскую помощь по номеру 103 и обязательно указать какие страны вы посещали.
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