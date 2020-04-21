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Границы Шенгенской зоны останутся закрытыми до лета

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Границы Шенгенской зоны останутся закрытыми до лета

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что границы Шенгенской зоны могут остаться закрытыми до начала лета.

Он также отметил, что после окончания пандемии в Европе могут оставить некоторые дополнительные ограничения еще на пару месяцев. "Необходимо, чтобы все помнили, что мы находимся на континенте. Нужно уважать нашу географию и наши правила. Нельзя говорить о том, что все страны выйдут из режима самоизоляции в одно время", — подчеркнул Бретон.

Еще в середине марта президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны на 30 дней. На это время поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом были приостановлены. Вскоре главы государств и правительств Евросоюза утвердили закрытие внешних границ сообщества на месяц.

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