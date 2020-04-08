График отключения потребителей тепловой энергии и проведения испытаний тепловых сетей БТС в период ремонтной компании 2020 года

С 20 апреля по 25 апреля и с 05 мая по 06 мая 2020 г. будет проводиться плановый ремонт с прекращением подачи теплоносителя тепломагистрали ТМ-02 от коллекторной БТЭЦ-2 до ТК-0238, проходящей по промышленной зоне параллельно ул. Энергетиков, ул. Ленина от БТЭЦ-2 до пр. Георгиевского.



04 мая и 29 мая 2020 г. будут опрессованы повышенным давлением теплотрассы БТС, проходящие по улицам Генерала Батова, Сикорского, Энергетиков, Шинная, пр-ту Строителей, б-ру Приберезинскому и прилегающим к ним улицам, так же тепломагистраль ТМ-02 от коллекторной БТЭЦ-2 до БТЭЦ-1, проходящая по промышленной зоне параллельно ул. Энергетиков, ул. Ленина. Потребителям, подключенным к этим теплотрассам, горячая вода поступать не будет.



18-19 мая и 22-23 июля 2020 г. будут опрессованы повышенным давлением теплотрассы БТС, проходящие по улицам Крылова, Гагарина, Ульяновская, Орджоникидзе, 50 лет ВЛКСМ, Западная, Шевченко, Лынькова, Шинная, Наумова, Горелика и прилегающим к ним улицам. Потребителям, подключенным к этим теплотрассам, горячая вода поступать не будет.



С 05 по 08 мая и с 25 по 28 мая и 30 мая 2020 г. будет проводиться ремонт тепломагистралей БТС микрорайонов 5, 5-б, 6, 7, МЖК, «Северный», проходящих по улицам Генерала Батова, Сикорского, Энергетиков, Шинная, пр-ту Строителей, б-ру Приберезинскому и прилегающим к ним улицам. В указанное время, потребителям, подключенным к этим теплотрассам, горячая вода поступать не будет, так же у указанных потребителей возможны перебои подачи теплоносителя 18-19 мая и 22-23 июля 2020 г.,



С 20 мая по 29 мая 2020 г. будет проводиться 1-й этап ремонта теплотрасс микрорайонов № 1-4, «Западный», «Киселевичи», проходящих по улицам Шинная, Лынькова, Гагарина, Ульяновская (от ул. Гагарина до ул. 50 лет ВЛКСМ), 50 лет ВЛКСМ, Западная, Гоголя, Наумова, Горелика и прилегающим к ним улицам. В указанное время, потребителям, подключенным к этим теплотрассам, горячая вода поступать не будет.



08 и 09 июня и 17-18 июня 2020 г., будут опрессованы повышенным давлением теплотрассы БТС, проходящие по улицам Карбышева, Оппермана, Ленина, Володарского, Красноармейская (от ул. Октябрьская до ул. Чонгарской), Октябрьская (от ул. Ленина до ул. Минская), ул. Пушкина (от ул. Ленина до ул. Минская), ул. Советская (от ул. Войкова до ул. Минская), ул. Войкова, пр-ту Георгиевскому, ул. Первомайская, Гоголя (от ул. Октябрьская до ул. Безымянная) и прилегающих к ним улиц. В указанное время, потребителям, подключенным к этим теплотрассам, горячая вода поступать не будет.



С 10 по 16 июня и 19 июня 2020 г. будет проводиться ремонт теплотрасс БТС, проходящих по улицам Карбышева, Оппермана, Ленина, Володарского, Красноармейская (от ул. Октябрьская до ул. Чонгарской), Октябрьская (от ул. Ленина до ул. Минская), ул. Пушкина (от ул. Ленина до ул. Минская), ул. Советская (от ул. Войкова до ул. Минская), ул. Войкова, пр-ту Георгиевскому, ул. Первомайская, Гоголя (от ул. Октябрьская до ул. Безымянная) и прилегающих к ним улиц с отключением горячей воды у потребителей, подключенных к этим теплотрассам.



С 13 июля по 21 июля и 24 июля 2020 г. будет проводиться 2-й этап ремонта теплотрасс микрорайонов № 1-4, проходящих по ул. Ульяновская (от ул. Орджоникидзе до ул. 50 лет ВЛКСМ), ул. Орджоникидзе (от ул. Минская до ул. Я. Коласа), ул. Шевченко и прилегающим к ним улиц с отключением горячей воды у потребителей, подключенных к этим теплотрассам. В указанное время, потребителям, подключенным к этим теплотрассам, горячая вода поступать не будет.



10 и 11 августа и 19-20 августа 2020 г. будут опрессованы повышенным давлением теплотрассы БТС центральной части города, проходящие по улицам Минская (от ул. Крылова до ул. Октябрьская),ул. Крылова от ул. Гоголя до ул. Шевченко, ул. Октябрьская (от ул. Минская до ул. Комсомольская), ул. Интернациональная, ул. Станционная, ул. К. Либкнехта, ул. Чонгарская (от ул. Гоголя до ул. Дзержинского), ул. Пушкина (от ул. Минская до ул. Ванцетти), ул. Свердлова ( от ул.Пушкина до ул.Чонгарской) ул. Парковая, ул.Ванцетти, ул. Димитрова,ул.Ковзана,ул.К.Маркса, ул.Чехова, а так же тепломагистраль ТМ-02 от коллекторной БТЭЦ-1 до ТК-0238, проходящей по промышленной зоне параллельно ул. Ленина, пр-кта Георгиевского и по ул.Чехова, потребителям, подключенным к этим теплотрассам, горячая вода поступать не будет.



С 12 по 18 августа и 21 августа 2020 г. будет проводиться ремонт теплотрасс БТС центральной части города, проходящих по улицам Минская (от ул. Крылова до ул. Октябрьская),ул. Крылова от ул. Гоголя до ул. Шевченко, ул. Октябрьская (от ул. Минская до ул. Комсомольская), ул. Интернациональная, ул. Станционная, ул. К. Либкнехта, ул. Чонгарская (от ул. Гоголя до ул. Дзержинского), ул. Пушкина (от ул. Минская до ул. Ванцетти), ул. Свердлова ( от ул.Пушкина до ул.Чонгарской) ул. Парковая, ул.Ванцетти, ул. Димитрова,ул.Ковзана,ул.К.Маркса, ул.Чехова.

Возможны изменения в сроках подачи тепловой энергии потребителям при необходимости устранения повреждений на теплотрассах, выявленных в результате гидравлических испытаний.

В случае обнаружения промоин в грунте, разрывов теплотрасс просим сообщить по телефонам 78-82-43, 78-83-59, 78-83-52, 8-033-319-17-52,8-044-515-79-00.

Администрация филиала «Бобруйские тепловые сети»