Граффити от бобруйских спасателей готово!

Работники МЧС используют множество инструментов для профилактики чрезвычайных ситуаций. Есть в арсенале и такие как граффити, которые располагаются на фасадах зданий.

Ко Дню пожарной службы в Республике Беларусь на одном из фасадов многоквартирного дома на проспекте Строителей в Бобруйске появилось граффити на тему МЧС.

Яркий и запоминающийся рисунок каждый день будет напоминать жителям 7-го микрорайона телефон службы спасения 112 и поднимать настроение своим мастерским исполнением.

Елена Кричко,

инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям