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Город

Граффити от бобруйских спасателей готово!

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Граффити от бобруйских спасателей готово!

Работники МЧС используют множество  инструментов для профилактики чрезвычайных ситуаций. Есть в арсенале и такие как граффити, которые располагаются на фасадах зданий.

Ко Дню пожарной службы в Республике Беларусь на одном из фасадов многоквартирного дома на проспекте Строителей в Бобруйске появилось граффити на тему МЧС.

Яркий и запоминающийся рисунок каждый день будет напоминать жителям 7-го микрорайона телефон службы спасения 112 и поднимать настроение своим мастерским исполнением.

Елена Кричко,
инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям

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