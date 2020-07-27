Граффити от бобруйских спасателей готово!
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Работники МЧС используют множество инструментов для профилактики чрезвычайных ситуаций. Есть в арсенале и такие как граффити, которые располагаются на фасадах зданий.
Ко Дню пожарной службы в Республике Беларусь на одном из фасадов многоквартирного дома на проспекте Строителей в Бобруйске появилось граффити на тему МЧС.
Яркий и запоминающийся рисунок каждый день будет напоминать жителям 7-го микрорайона телефон службы спасения 112 и поднимать настроение своим мастерским исполнением.
Елена Кричко,
инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям
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