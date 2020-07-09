Гости и участники праздника Купалье в Александрии должны чувствовать себя комфортно и безопасно — вице-премьер Петришенко

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко провел рабочую встречу с участием республиканских, областных и районных служб и ведомств, которая состоялась в Центре культуры и досуга агрогородка Александрия - сообщает сайт Шкловской районной газеты «Ударный фронт» http://shklovinfo.by . Игорь Петришенко интересовался вопросами готовности объектов инфраструктуры агрогородка, организации качественной работы всех необходимых служб к проведению масштабного мероприятия.

Игорь Петришенко акцентировал внимание на обязательном соблюдении мер противоэпидемического характера, охране общественного порядка и безопасности людей: «Ничто не должно омрачать настроение людей, необходимо все продумать до мелочей, все механизмы должны быть отработаны. Гости и участники праздника должны чувствовать себя комфортно и безопасно».

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко отметил, что все работы находятся на завершающем этапе, в том числе возведение необходимых конструкций, монтаж сценических площадок. Валерий Малашко подчеркнул, что с четверга уже начинаются репетиции концертных номеров и подробно рассказал о программе праздника, которая обещает быть интересной и насыщенной.

Министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник сообщил, что отработан механизм медицинского обеспечения по безопасному проведению мероприятий. Зона праздника будет максимально снабжена антисептиками и дезсредствами, также увеличено количество биотуалетов, автобусов для подвоза людей для соблюдения социального дистанцирования. Это касается и организации торговли. Кроме того, на купальском поле планируется развернуть аптечный киоск, который будет работать в круглосуточном режиме.

По окончании совещания его участники посетили главную площадку праздника, где воочию оценили состояние дел по подготовке к «Купалью».

mogilevnews.by