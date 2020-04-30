Госконтороль информирует по неподготовленным полям

Во исполнение поручений Главы государства Комитетом госконтроля Могилевской области осуществляется контроль за проведением весенней посевной кампании в сельхоз­организациях региона. Его результаты показали, что в целом полевые работы проводятся организованно и своевременно. На 21.04.2020 в регионе было посеяно 48% яровых культур.

Вместе с тем Комитетом в ходе контроля был выявлен ряд проблемных вопросов, органам власти и управления внесены соответствующие предложения по их оперативному разрешению.

В результате в отдельных хозяйствах Бобруйского, Кричевского, Костюковичского, Климовичского, Хотимского и иных районов, где к посевной не в полной мере была подготовлена сельхозтехника, в том числе энергонасыщенные тракторы, оборотные плуги, сеялки, дискаторы, разбрасыватели органических и минеральных удобрений, погрузчики, опрыскиватели, обеспечены активизация ее ремонта и задействование на полевых работах.

В ряде сельхозорганизаций Бобруйского, Костюковичского и Климовичского районов Комитетом пресечен сев яровых по некачественно подготовленным полям.

По выявленным Комитетом случаям недостаточного обеспечения хозяйств региона минеральными удобрениями (обеспеченность ими к началу сева составляла лишь 43%), качественного посевного материала, ГСМ, химических средств защиты растений, в том числе протравливателей семян, Могилевским облисполкомом и райисполкомами приняты оперативные меры по закупке дополнительных объемов перечисленных товаров.

За допущенные недостатки к дисциплинарной ответственности привлечены 73 должностных лица райсельхозпродов и сельхоз­организаций. Контроль продолжается.

Юрий Фролов, первый заместитель председателя КГК Могилевской области.