Госкомимущество определило список ОАО для приватизации в 2020 году. В список вошел «Бобруйский кожевенный комбинат»

Государственный комитет по имуществу одобрил перечень открытых акционерных обществ для проведения в 2020 году приватизации, сообщили в Госкомимуществе.

Перечень включает 13 акционерных обществ. Акции восьми из них предполагается продавать по конкурсу - Барановичского завода станкопринадлежностей, предприятий "Гомсельмаш", "Коралл", "ПромЛинкс", "Управляющая компания холдинга "Горизонт", "Купалинка", "Минскпроектмебель", Минского экспериментально-фурнитурного завода.

Акции еще пяти ОАО планируется предложить для продажи с аукциона. Речь идет о предприятиях "Минский Промтранспроект", "МинскСортСемОвощ", "Завод Промбурвод", "Беллегпромпроект", "Бобруйский кожевенный комбинат".

В отношении обществ, акции которых предлагаются для продажи по конкурсу, отраслевые министерства (концерны) разработали условия, предусматривающие привлечение инвестиций для модернизации, технического перевооружения предприятий и развития производства, сохранение количества рабочих мест, профиля деятельности обществ и др.

Перечень ОАО для проведения в 2020 году приватизации сформирован с учетом предложений госорганов и организаций.

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