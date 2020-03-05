Госавтоинспекция Бобруйска провела семинар

На семинаре рассмотрели такие вопросы, как лицензирование отдельных видов деятельности, о внесенных изменениях и дополнениях в правила автомобильных перевозок пассажиров, предъявляемые требования к водителям транспортных средств, развитие предпринимательства.

Представители организаций УТП «БелшинаТранс», Бобруйская дистанция пути, ЧТУП «ИмпульсАвтоплюс», Бобруйский филиал автобусного парка №2 и других предприятий обсудили наболевшие вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения в городе.

Как рассказал Владимир Сергеевич, подобного рода семинары проводятся ежегодно. Безусловно, они служат укреплению транспортной дисциплины среди водителей, чтобы другие участники дорожного движения, будь то на дороге, или в общественном транспорте чувствовали себя комфортно.

Далее он более подробно остановился на мерах ответственности как административного, так и уголовного Кодекса Республики Беларусь. В частности это касалось вопроса транспортных средств и правил дорожного движения.