Госатомнадзор начал проверку готовности БелАЭС к завозу ядерного топлива

На Белорусской АЭС началась целевая проверка готовности к завозу свежего ядерного топлива, сообщили в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзор).

Целевая проверка проводится для оценки готовности атомной станции к завозу ядерного топлива, а также для оценки соответствия принятых ГП "Белорусская АЭС" организационных и технических решений требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических, в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и их достаточности для обращения с ядерным топливом.

Надзорное мероприятие проводит специально сформированная рабочая группа Госатомнадзора.

В соответствии с требованиями законодательства проверка может проводиться в течение 30 дней.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.

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