«Горячая» неделя. В Бобруйске и районе за семь дней произошло пять пожаров

С 29 июня по 6 июля на Бобруйщине произошло пять пожаров: 4 – в Бобруйском районе, 1 – в городе. Также за прошедшую неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям совершено 8 выездов на горение мусора и подгорание пищи, 5 раз спасатели выезжали на сработку сигнализации, 15 – на оказание технической помощи населению и организациям.

Всего же с начала года в городе Бобруйске произошло 37 пожаров (за аналогичный период прошлого года произошло 43 пожара), погибли 3 человека (в 2019 году погибших также было трое).

По состоянию на 6 июля в Бобруйском районе произошло 32 пожара, что на 10,3% больше чем за аналогичный период прошлого года. С начала текущего года на пожарах погибли 2 человека, в 2019 году был один погибший.

Пожар в деревне Бирча Бобруйского района

Ночью 1 июля громкий треск за окном разбудил жительницу деревни Бирча Бортниковского сельского Совета Бобруйского района. Оказалось – стреляет горящий шифер соседского дома. Женщина незамедлительно сообщила о случившемся.

По прибытии к месту вызова спасателей уже горела крыша дома и блока хозяйственных построек. Создалась угроза распространения пожара на соседние постройки. Еще один блок хозяйственных построек уже был уничтожен огнем. Хозяева на месте отсутствовали.

Дом жилой, одноэтажный, кирпичный, использовался под дачу. Хозяин 1962 года рождения проживает с семьей в Бобруйске.

В результате ЧП уничтожена кровля дома и блок хозяйственных построек, повреждены перекрытия в доме, во втором блоке хозяйственных построек повреждены кровля и стены на площади 30 квадратных метров.

Работниками МЧС спасены дом, баня, блок хозяйственных построек.

Причина пожара устанавливается.

В деревне Осово Горбацевичского сельского Совета горел дом

2 июля в 23.16 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС по телефону «112» поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Осово Горбацевичского сельского Совета Бобруйского района.

Когда спасатели прибыли на место, дом горел открытым пламенем.

Дом жилой, одноэтажный, деревянный, не электрифицирован. Хозяин 1958 года рождения на момент возникновения пожара дома отсутствовал.

В результате ЧП уничтожена кровля дома по всей площади, веранда, обуглены стены дома внутри и снаружи. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Сгорел автомобиль в деревне Редкий Рог Брожского сельского Совета

Днем 2 июля спасателям от прохожих поступило сообщение о пожаре автомобиля в деревне Редкий Рог Брожского сельского Совета Бобруйского района.

Пожар ликвидирован очевидцами до прибытия подразделений МЧС.

В результате автомобиль «ВАЗ 2106» 1991 года выпуска уничтожен полностью, поврежден деревянный забор.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

На Ульяновской горел балкон

3 июля 1.47 в центр оперативного управления Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям по телефону «112» поступило сообщение о пожаре балкона в одной из квартир на третьем этаже девятиэтажного дома на улице Ульяновской в Бобруйске.

Хозяева находились снаружи квартиры.

В результате пожара повреждена оконная рама, имущество, закопчены стены, потолок.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Пожар в агрогородке Ковали

4 июля в 6.06 поступило сообщение о пожаре в агрогородке Ковали Ковалевского сельского Совета Бобруйского района.

Пожар произошел в трёхкомнатной квартире, расположенной на первом этаже. Хозяйка находилась на улице.

Дом двухэтажный, панельный, 1-подъездный, 2-квартирный.

В результате пожара в данной квартире в прихожей и комнате повреждены стены и потолок, в соседней квартире закопчены стены.

Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электрического щитка.

Елена Кричко,

инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям