«Горячая линия» КГК продолжает работу в период приема документов в учреждениях образования

С 20 июля начался прием документов в учреждения среднего специального образования. Уже с завтрашнего дня, 25 июля, приемные комиссии начнут принимать документы в вузах. До окончания вступительной кампании в КГК Могилевской области будут работать телефоны «горячей линии», по которым можно сообщить информацию о нарушениях и недостатках в работе приемных и предметных экзаменационных комиссий учебных заведений.

Телефоны в Могилеве (8-0222) 62-47-73, 62-47-75 и 62-48-97.