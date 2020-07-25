«Горячая линия» КГК продолжает работу в период приема документов в учреждениях образования
mogilevnews.by 47 0
С 20 июля начался прием документов в учреждения среднего специального образования. Уже с завтрашнего дня, 25 июля, приемные комиссии начнут принимать документы в вузах. До окончания вступительной кампании в КГК Могилевской области будут работать телефоны «горячей линии», по которым можно сообщить информацию о нарушениях и недостатках в работе приемных и предметных экзаменационных комиссий учебных заведений.
Телефоны в Могилеве (8-0222) 62-47-73, 62-47-75 и 62-48-97.
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