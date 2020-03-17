Город в объективе. Национальный телеканал расскажет о Бобруйске

Телеканал ОНТ продолжает открывать для себя и для зрителей Беларусь. Сегодня в объектив камер попал Бобруйск. И это неудивительно, а где-то даже предсказуемо. Ведь город на Березине – это не только интересная, а местами даже захватывающая история, еще и современная и успешная промышленность.

С чего начинается Родина? В нашем случае Малая? Ответ на риторический вопрос, навеянный известной советской песней и масштабным марафоном.

Съемочная группа канала ОНТ колесит по городам и весям страны третий год. Команда режиссеров, постановщиков и сценогрофов, уверяют создатели проекта, путешествует по стране, чтобы разгадать именно эту загадку.

Знакомство с Бобруйском началось с легендарной “Социалки”. Каждый уважаемый себя горожанин считает своим долгом совершить променад по известной улице. Главным экскурсоводом на правах хозяина города выступил Александр Стунднев, который лично водил автора и ведущую проекта Ольгу Сулимову по нашим достопримечательностям. Прогулка продолжалась и в старом городе и в современной промзоне!

– Мы пытались создать такой проект, где бы показывали, как изменились вообще районы. Что это не то что было раньше. Что сейчас район – это полноценная среда, где можно работать, жить, где современное производство и технологии, – рассказал режиссер телеканала ОНТ Дмитрий Сороко.

В след за «Белшиной» Бобруйская крепость. Все карты, впрочем, устроители проекта раскрывать не стали. Телеверсия уже в эту субботу в вечернем эфире ОНТ.

Максим Кембель

Фото: Арина Голубева