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Бобруйские спасатели устраняют палы травы

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Бобруйские спасатели устраняют палы травы

В районе очистных сооружений, недалеко от речки Березина горела трава. По словам очевидцев, незадолго до пожара двое мужчин находились в том районе.

На место возгорания приехали сотрудники МЧС.

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