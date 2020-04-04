Бобруйские спасатели устраняют палы травы
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В районе очистных сооружений, недалеко от речки Березина горела трава. По словам очевидцев, незадолго до пожара двое мужчин находились в том районе.
На место возгорания приехали сотрудники МЧС.
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