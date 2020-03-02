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Происшествия

Горел жилой дом на Дзержинского. Возможная причина — поджог

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Горел жилой дом на Дзержинского. Возможная причина — поджог

Вечером 28 февраля спасателям поступило сообщение о пожаре жилого дома на ул. Дзержинского в Бобруйске.

Считанные минуты спустя на место вызова прибыли первые пожарные расчеты. К их приезду происходило горение кровли над одной из нежилых квартир. Со слов соседей, дома никого не было.

Оперативно ликвидировав пожар, огнеборцы спасли строение дома, но без повреждений не обошлось: уничтожена часть кровли, повреждена оконная рама, потолок в комнате и часть наружной стены. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий пожара – поджог.

МЧС напоминает:

Для обнаружения пожара на ранней стадии и предупреждение человеческой гибели, необходимо оборудовать жилые комнаты автономными пожарными извещателями. Данные приборы устанавливаются в верхней части комнаты (потолок, стена на удалении 10-15 см от потолка или углов), для его исправной работы необходимо раз в три-четыре месяца пропылесосить дымовую камеру, а также своевременно заменять элемент питания.

При пожаре пожарный извещатель раздаст громкий звуковой сигнал, который могут услышать даже соседи. При обнаружении пожара сообщите спасателям по тел. 112!

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