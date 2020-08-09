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Выборы 2020

Голосование в Бобруйске продолжается. Посмотрите, как голосуют на участке №35, расположенном в здании бывшего Дома офицеров

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Голосование в Бобруйске продолжается. Посмотрите, как голосуют на участке №35, расположенном в здании бывшего Дома офицеров

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