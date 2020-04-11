«Гоген»: ключи для новоселов! В столичном комплексе «Маяк Минска» – последние свободные квартиры

Картины Поля Гогена особенные. Пусть искусствоведы определяют, был художник чистым импрессионистом или его полотна – образцы постимпрессионизма, для нас они в любом случае наполнены светом и чувствами. Именно таким – светлым, радостным и просто красивым получился дом «Гоген», который носит имя великого французского живописца, в столичном комплексе «Маяк Минска».

С восторгом смотрят на здание «Гоген» обычные минчане, прогуливающиеся вдоль комплекса «Маяк Минска». А только представьте чувства тех людей, которым посчастливилось приобрести здесь квартиру! Все минувшую неделю к этому дому шли будущие жильцы – их пригласили на осмотр своих квартир!

Никаких громких празднований и большого скопления людей! Застройщик составил график и пригласил владельцев квартир к определенному времени – возьмите ключи, посмотрите свои квартиры. А заодно и подарки приготовил: для всех, кто строит собственное жилье, момент, когда ты впервые входишь в готовое помещение – настоящий праздник!

Ключи за неделю были вручены 110 покупателям. И хорошее настроение для них гарантировали не только подарки от застройщика и радость от того, что можно войти в собственную квартиру, но и скорость строительства. Так же, как соседний «Рафаэль», дом «Гоген» сдан в эксплуатацию на полгода ранее установленных сроков!

И это принципиальная позиция застройщика. На всех своих объектах компания ускоряет темпы строительства, наращивает объемы и приглашает новые подрядные организации. Всем подразделениям ставится задача быстрее вводить здания в строй!

Что ж, в комплексе «Маяк Минска» объектов на стадии строительства практически не осталось – «Рафаэль» был сдан на минувшей неделе, теперь пришел черед и «Гогена».

Готовый дом – отличная новость для всех, кто хотел бы приобрести квартиру в комплексе «Маяк Минска». Вот только стоит поторопиться – в домах «Гоген» и «Рафаэль» осталось всего несколько десятков свободных квартир, и шансов приобрести новое жилье непосредственно у застройщика в этом комплексе все меньше!

Дома «Гоген» и «Рафаэль» – здания высотой 25 этажей, которые объединены в единый ансамбль 4-х этажным изогнутым стилобатом

«Гоген» и его брат-близнец «Рафаэль» – здания высотой 25 этажей, которые объединены в единый ансамбль 4-х этажным изогнутым стилобатом. Здесь, в основании-подкове, будут располагаться кафе и рестораны, магазины и модные салоны, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Спустившись из квартиры вниз, можно в один миг оказаться в центре всех городских удовольствий!

Здания расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы – вид из окон просто потрясающий!

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы

Все квартиры – свободной планировки. В доме «Рафаэль» – свободны квартиры от 50 до 84 квадратных метров, в доме «Гоген» – от 47 до 77 «квадратов». На выбор покупателей – «евродвушки» и «трешки», а также четырехкомнатные евроквартиры, в которых гостиная функционально объединена с кухней.

Квартиры очень светлые – полностью застекленные лоджии расположены на всех жилых этажах. Французские окна от пола до потолка – со специальной тонировкой стекол, детскими замками безопасности и специальным небьющимся остеклением в нижней части.

Во всех квартирах полностью застекленные лоджии и французские окна

Дизайнерское лобби – светлое и просторное, с высокими потолками и местом для консьержа. Санитарная комната с пеленальным столиком позволит мамам не прерывать прогулки с малышами и не подниматься в квартиры из-за каждой мелочи. Здесь же – специальный поддон для мытья лап домашних питомцев. Конечно же, в каждом из домов лобби посвящено творчеству того художника, именем которого названо здание!

Оформление дизайнерского лобби посвящено творчеству того художника, именем которого назван дом

Все подъезды будут оснащены современной домофонной системой.

В каждом доме - по три скоростных бесшумных лифта компании OTIS.

Скоростные бесшумные лифты компании OTIS

Особый плюс - для семей с маленькими детьми! Во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль» завершается строительство детского сада! Больше не нужно будет просыпаться заранее и тормошить сонного ребенка – до дверей группы дойти можно за три минуты!

Детский сад будет практически во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль»

Удобно и автомобилистам – для машин предусмотрены открытые парковочные места по периметру квартала, можно использовать также просторную парковку через дорогу – у Национальной библиотеки.

Автомобилисты могут использовать просторную парковку через дорогу – у Национальной библиотеки

И вся эта роскошь – в совершенстве антуража практически завершенного комплекса «Маяк Минска»!

Этот престижный комплекс – первый в Минске, который возводился по принципу «город в городе», подразумевающему наличие всей необходимой инфраструктуры буквально в шаговой доступности.

Комплекс «Маяк Минска» построен рядом с Национальной библиотекой и по соседству с обширной лесопарковой зоной – его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

Комплекс «Маяк Минска»

В комплексе проведено масштабное озеленение, высажено более 250 взрослых деревьев разного вида, выращенных в питомнике.

Отлично развито транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро «Восток», здесь же – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Здесь есть все необходимое для жизни! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.

Важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Еще одно место активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

Здесь же расположен мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.

Мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска

Комплекс «Маяк Минска» очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения – для магазинов и объектов сферы услуг, салонов красоты и кафе, а также возведен бизнес-центр Dana Center. И великолепная «проходимость», как обозначают наличие потенциальных клиентов владельцы бизнеса. Один только ТРЦ Dana Mall – это около 2 млн посетителей ежемесячно!

Бизнес-центр Dana Center

Решиться на покупку квартиры в домах «Рафаэль» и «Гоген» – проще, чем кажется! Ведь способы покупки и финансовые инструменты, которые предлагает застройщик, помогут осуществить мечту многим белорусским семьям со стабильным доходом!

На своем сайте застройщик открыл удобный онлайн-сервис бронирования и покупки квартир. Он интуитивно понятен и прост и потребует для покупки всего четыре шага: выбор – консультация – подготовка документов – подписание договора! Не нужно даже приезжать в отдел продаж – курьер доставит на подпись все документы по указанному адресу. Сервис невероятно удобен тем, кто живет не в Минске, у кого мало времени или кто не желает в данный момент посещать публичные места.

Но сервис еще и невероятно выгоден! Ведь он позволяет сэкономить существенные суммы при покупке квартир в онлайне!

При бронировании и покупке онлайн вы сможете сэкономить от стоимости жилья:

- на квартире до 40 м2 – 4 000 рублей;

- от 40 м2 до 55 м2 – 7 000 рублей;

- более 55 м2 – 10 000 рублей.

Таким образом, сделка по покупке квартиры будет проведена онлайн от начала и до конца. А счастливый покупатель, который воспользуется онлайн-сервисом бронирования, получит в зависимости от выбранного метража квартиры бонус от застройщика – минус от 4 до 10 тысяч рублей стоимости квартиры!

К каждому клиенту у застройщика – индивидуальный подход. В компании убеждены, что семьи с постоянным доходом должны иметь возможность приобрести собственное жилье. Здесь подчеркивают, что огромные суммы, которые инвестируются в строительство – это не просто вложения в здания, а в людей, в их счастливую жизнь, в то, что на языке социологов называется человеческим и семейным капиталом. Согласитесь, подход, достойный уважения!

Инвестиции помогли застройщику год назад ввести и сохранить столь популярный финансовый инструмент покупки квартир, как длительная рассрочка. В комплексе «Маяк Минска» она – до 5 лет, это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки!

В апреле он стал еще более выгодным – застройщик объявил акцию «Платежные каникулы»! Суть ее в том, что при оформлении квартиры в рассрочку застройщик предоставляет покупателю каникулы на 6 месяцев по ежемесячным платежам после оплаты первого взноса. «Платежные каникулы» – это время для каждого покупателя уточнить свои ближайшие планы и собраться с силами для реализации своих устремлений!

Рассрочка – оплата квартиры без процентов и скрытых платежей. Сумма ежемесячных выплат рассчитывается в момент оформления рассрочки и не изменяется на протяжении всего срока. Все прозрачно, удобно и очень выгодно!

От покупателя не нужны справки о доходах. Ему не надо искать поручителей. Условия первоначального взноса – от 30% стоимости квартиры. Если покупатель первым взносом оплачивает более 50% стоимости квартиры, он получает дополнительную скидку от цены каждого квадратного метра!

Если покупателю не хватает собственных средств на взнос в размере от 30% собственности – выход все равно найдется! К каждому клиенту у застройщика – индивидуальный подход.

Есть возможность приобрести квартиру и в кредит.

Партнерская программ кредитования «Ипотека с нами» от Беларусбанка — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год. Затем – 14,19% на остальные годы.

Интересна «быстрая» кредитная программа от Приорбанка – рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие – 14,18%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу – собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены скидки.

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by. Воспользуйтесь удобным сервисом онлайн-бронирования и сэкономьте от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади квартиры!

Можно встретиться и с менеджерами лично.

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

В столице офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

«Гоген» – красивый штрих в радостном восприятии жизни!

ООО «Эмирейтс Блю Скай»

УНП 191061449

Автор: Максим НИКОЛАЕВ