Год малой родины — Бобруйск. Каким увидел город на Березине телеканал ОНТ? (видео)

Телеканал ОНТ продолжает открывать для себя и для зрителей Беларусь. На этот раз в объектив камер попал Бобруйск. И это неудивительно, а где-то даже предсказуемо. Ведь город на Березине – это не только интересная, а местами даже захватывающая история, но и современная и успешная промышленность.