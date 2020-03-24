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Город

Год малой родины — Бобруйск. Каким увидел город на Березине телеканал ОНТ? (видео)

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Год малой родины — Бобруйск. Каким увидел город на Березине телеканал ОНТ? (видео)

Телеканал ОНТ продолжает открывать для себя и для зрителей Беларусь. На этот раз в объектив камер попал Бобруйск. И это неудивительно, а где-то даже предсказуемо. Ведь город на Березине – это не только интересная, а местами даже захватывающая история, но и современная и успешная промышленность.

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