Глобальная экологическая акция «Час Земли» пройдет в этом году в Беларуси 28 марта с 20:30 до 21:30

Суть акции состоит в том, чтобы 28 марта на один час с 20.30 до 21.30 отключить свет и электрические устройства дома или в офисе, а также свет на рекламных щитах, зданиях и объектах, где отключение электроэнергии не является критичным. Выключение света и электроприборов носит символический характер и необходимо для привлечения внимания к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам Земли.

Глобальная акция «Час Земли», организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF), проводится ежегодно во всем мире и является общественным призывом к решительным мерам по сохранению климата нашей планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах. Начавшись, как небольшая инициатива, акция превратилась в крупнейшее мировое событие. Сегодня в ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру более чем из 185 стран мира.

Каждый может поддержать акцию «Час Земли-2020», выполнив простые действия. А именно:

1. Выключить свет и электроприборы в 20:30 в субботу 28 марта в доме или офисе, а также подсветку рекламы организации в это время.

2. Рассказать всем друзьям и знакомым об акции «Час Земли», чтобы и они выключили свет на один час в 20:30 в субботу 28 марта.

3. Включить информацию об акции «Час Земли» в каждое письмо, направляемое по электронной почте.