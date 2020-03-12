ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» приступил к заготовке березового сока

О том, что березовый сок благоприятно влияет на организм, известно всем. Природный напиток употребляют в свежем виде, заготавливают для длительного хранения. ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» в эти дни приступил к заготовке сока.

Березовый сок можно приобрести по цене 20 копеек за 1 литр в следующих лесничествах:

ДОМАНОВСКОЕ лесничество: д. Доманово;

Тел. 41 38 40 – бухгалтер

Тел. (029) 152 13 70 Иван Эдуардович

БОБРУЙСКОЕ лесничество: Химовский с/с, 15

Тел. 72 84 25 – бухгалтер

ПРИБЕРЕЗИНСКОЕ лесничество: Химовский с/с, 15

Тел. 77 57 14, 77 68 19 – бухгалтер

ПЕТРОВИЧСКОЕ лесничество: д. Петровичи, ул. Лесная, 6

Тел. 71 18 62, 71 18 61 – бухгалтер

БРОЖСКОЕ лесничество: д. Брожа, ул. Рабочая, 17а

Тел. 71 06 73, 71 07 90 - бухгалтер

Обеспечивая всех желающих недорогим, свежим и полезным витаминным напитком, работники лесхоза ставят задачу оградить леса от порчи, которая в этот период нередко имеет место, и не приветствуют самостоятельное его «добывание».

Напоминаем, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь заготавливать сок можно только в насаждениях, предназначенных для проведения рубок главного пользования, но не ранее чем за пять лет до их рубки. При этом в наличии у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должен быть в наличии лесной билет.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О растительном мире» и Лесным кодексом граждане могут осуществлять сбор древесных соков на участках леса, определяемых для этих целей лесничествами, но со строгим соблюдением установленных правил. Так, подсочные отверстия желательно сверлить с некоторым уклоном вниз для лучшего стекания сока, глубина отверстия – два-три сантиметра без учета коры, диаметр отверстия один – два сантиметра. В отверстие для стока сока вставлять желобок, трубку из нержавеющей стали, алюминия или полимерных материалов, можно использовать побеги лиственных деревьев и кустарников длинной 10–15 сантиметров. Количество отверстий для подсочки зависит от диаметра дерева: 20-26 сантиметров – сверлится одно отверстие, 27-34 см – два отверстия, 35-40 см – три отверстия, свыше 40 см – четыре отверстия. При необходимости новое отверстие сверлится на расстоянии не менее 20 см от старого отверстия. Сок собирают не реже одного раза в сутки.

Заготовка древесных соков запрещается: в городских, курортных лесах и лесопарковых частях зеленых зон, в прибрежных полосах водных объектов, в пределах полос отвода железных и автомобильных дорог, иных транспортных коммуникаций, в населенных пунктах, в местах обитания и произрастания диких животных и дикорастущих растений, отнесенных к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. Нельзя этого делать и в границах зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, на территории курортов и организаций здравоохранения, в местах массового отдыха.

За нарушение правил заготовки древесных соков предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 15.26 КоАП Республики Беларусь. Штраф для граждан составляет до 20 базовых величин с обязательным возмещением вреда, причинённого окружающей среде. Для индивидуальных предпринимателей – до 100 б. в., для юридических лиц – до 500 б. в. Заготовка продукта с нарушениями требований, предусмотренных лесным билетом, влечет наложение штрафа в размере на индивидуального предпринимателя – от 10 до 150 б. в., на юридическое лицо – до 300 б. в. Административные меры действуют и за нарушение установки сроков сбора.

Заместитель директора по идеологической работе Е.С. Северин.