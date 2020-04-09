Главврачи госмедучреждений будут назначаться и увольняться министром здравоохранения

Главврачи государственных медицинских учреждений теперь будут назначаться и увольняться министром здравоохранения. Такая норма предусмотрена законопроектом "Об изменении Закона Республики Беларусь "О здравоохранении", сообщила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич.

"Основная цель - укрепление здоровья населения и повышение эффективности работы системы здравоохранения в целом. Будут сформированы медико-реабилитационные экспертные комиссии, при которых будут созданы отделы оценки качества оказания медицинской помощи. Для того чтобы сохранить беспристрастность работы этих комиссий, главные врачи будут назначаться и увольняться министром здравоохранения по согласованию с местными распорядительными и исполнительными органами власти", - рассказала Валентина Курсевич.

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