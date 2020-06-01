Главный врач детской городской больницы перешла на другую работу

Ирина Николаевна Рыжанкова занимала должность главного врача УЗ «Бобруйская городская детская больница» более 14 лет. В здравоохранении Ирина Николаевна и того больше - 39 лет. В период ее работы в больнице сделано многое. При ее непосредственном участии начата реконструкция учреждения, которую предполагается завершить в июле этого года и детская больница приобретет новый, современный, функциональный облик.

В настоящее время обязанности главного врача исполняет заместитель главного врача по медицинской части Воронова Инна Александровна.