Главный врач детской городской больницы перешла на другую работу
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Ирина Николаевна Рыжанкова занимала должность главного врача УЗ «Бобруйская городская детская больница» более 14 лет. В здравоохранении Ирина Николаевна и того больше - 39 лет. В период ее работы в больнице сделано многое. При ее непосредственном участии начата реконструкция учреждения, которую предполагается завершить в июле этого года и детская больница приобретет новый, современный, функциональный облик.
В настоящее время обязанности главного врача исполняет заместитель главного врача по медицинской части Воронова Инна Александровна.
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