«Главный эксперт» — проект МЧС о безопасности детей дома. Локация «Кухня»

Опасности на картинке 1.

1 – Шкафчики, ящики.

Опасности: употребление в пищу опасных веществ, прищемление пальцев, ушибы

Рекомендации МЧС:

- установите блокираторы открывания шкафчиков, где находятся ножницы, ножи и вилки, кастрюли, бьющаяся посуда, сухие продукты, специи, приправы, алкоголь, лекарства, бытовая химия;

- самые опасные предметы и вещества храните наверху, чтобы ребенок, даже если умудрится открыть шкаф, до них не добрался;

- оборудуйте все ящики фиксаторами, тогда кроха не сможет уронить тяжелый ящик или высыпать его содержимое на себя, если вдруг потянет за ручку и выдвинет его слишком сильно.

2 – Кухонная плита.

Опасность: возможность ожога.

Рекомендации МЧС:

- при приготовлении отворачивайте ручки сковород и кастрюль к стенке;

- храните спички и зажигалки в недоступном месте;

- во время приготовления еды закрывайте сковороду крышкой, чтобы горячие брызги не попали на малыша;

- никогда не ставьте горячий чайник или кастрюлю на пол);

3 – Мусорное ведро.

Опасности: употребление продуктов, не предназначенных для питания, а также опасных веществ.

Рекомендации МЧС:

- уберите мусорное ведро вне доступа ребенка;

- установите блокиратор дверей шкафчика с мусорным ведром);

4 – Стульчик для кормления.

Опасность: выпадение из стульчика.

Рекомендации МЧС:

- кормите ребенка в стульчике для кормления, предварительно пристегнув его;

- стульчик должен быть прочным и устойчивым;

- проверяйте работу тормозов при наличии опции движения и надежность крепления вставки для разделения ножек к столешнице, чтобы ребенок не выскользнул из стульчика.

Опасности на картинке 2

1 – Кухонный стол.

Опасности: опрокидывание предметов, ожоги горячей жидкостью.

Рекомендации МЧС:

- используйте салфетки или зажимы для скатерти, либо вообще снимите скатерть со стола;

- не ставьте на край стола тяжелые, острые и бьющееся предметы, а также чашки и тарелки с горячей жидкостью;

- отодвигайте от стола табуретки и стулья, чтобы малыш не мог забраться на стол без присмотра.

2 – Холодильник.

Опасности: употребление в пищу продуктов, не предназначенных в силу возраста, риск обморожения.

Рекомендации МЧС:

- установите блокиратор дверей холодильника, морозильной камеры;

- не храните на нижних полках холодильника лекарства и алкогольные напитки.