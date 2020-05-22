«Главный эксперт» — проект МЧС о безопасности детей дома. Локация «Кухня»

Все знают, что малыши любопытны, активно исследуют окружающее их пространство, не всегда понимая, сколько оно таит угроз. Поэтому взрослые должны предвидеть опасность и предотвратить возможную беду. Мы предлагаем вам дать свою экспертную оценку по безопасности. Сегодня вашему вниманию будет представлена локация «Кухня» с первого взгляда на которой все нормально. Ваша задача определить опасные места для ребёнка. Дать им экспертную оценку, чем они опасны. Вместе с тем, подумать, как оградить малыша от этих опасностей. Убедиться в том, что вы правильно подумали и нашли опасности можно, просмотрев картинки-подсказки и пояснения к ним.
Опасности на картинке 1.
1 – Шкафчики, ящики.
Опасности: употребление в пищу опасных веществ, прищемление пальцев, ушибы
Рекомендации МЧС:
- установите блокираторы открывания шкафчиков, где находятся ножницы, ножи и вилки, кастрюли, бьющаяся посуда, сухие продукты, специи, приправы, алкоголь, лекарства, бытовая химия;
- самые опасные предметы и вещества храните наверху, чтобы ребенок, даже если умудрится открыть шкаф, до них не добрался;
- оборудуйте все ящики фиксаторами, тогда кроха не сможет уронить тяжелый ящик или высыпать его содержимое на себя, если вдруг потянет за ручку и выдвинет его слишком сильно.
2 – Кухонная плита.
Опасность: возможность ожога.
Рекомендации МЧС:
- при приготовлении отворачивайте ручки сковород и кастрюль к стенке;
- храните спички и зажигалки в недоступном месте;
- во время приготовления еды закрывайте сковороду крышкой, чтобы горячие брызги не попали на малыша;
- никогда не ставьте горячий чайник или кастрюлю на пол);
3 – Мусорное ведро.
Опасности: употребление продуктов, не предназначенных для питания, а также опасных веществ.
Рекомендации МЧС:
- уберите мусорное ведро вне доступа ребенка;
- установите блокиратор дверей шкафчика с мусорным ведром);
4 – Стульчик для кормления.
Опасность: выпадение из стульчика.
Рекомендации МЧС:
- кормите ребенка в стульчике для кормления, предварительно пристегнув его;
- стульчик должен быть прочным и устойчивым;
- проверяйте работу тормозов при наличии опции движения и надежность крепления вставки для разделения ножек к столешнице, чтобы ребенок не выскользнул из стульчика.
Опасности на картинке 2
1 – Кухонный стол.
Опасности: опрокидывание предметов, ожоги горячей жидкостью.
Рекомендации МЧС:
- используйте салфетки или зажимы для скатерти, либо вообще снимите скатерть со стола;
- не ставьте на край стола тяжелые, острые и бьющееся предметы, а также чашки и тарелки с горячей жидкостью;
- отодвигайте от стола табуретки и стулья, чтобы малыш не мог забраться на стол без присмотра.
2 – Холодильник.
Опасности: употребление в пищу продуктов, не предназначенных в силу возраста, риск обморожения.
Рекомендации МЧС:
- установите блокиратор дверей холодильника, морозильной камеры;
- не храните на нижних полках холодильника лекарства и алкогольные напитки.