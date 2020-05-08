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Главное управление юстиции и управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома проводят «прямую телефонную линию»

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Главное управление юстиции и управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома проводят «прямую телефонную линию»

Главное управление юстиции и управление по работе с обращениями граждан и   юридических лиц облисполкома 14 мая 2020 года с 9.00 до 11.00 проводят «прямую телефонную линию» по вопросу «Качество и доступность административных процедур на наличие коррупционных рисков и барьеров» по номеру телефона 8 (0222) 32-71-80.

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