Главное управление юстиции и управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилевского облисполкома проводят анализ качества и доступности административных процедур
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Главное управление юстиции и управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилевского облисполкома проводят анализ качества и доступности административных процедур на наличие коррупционных рисков и барьеров.
Если Вы располагаете соответствующими фактами,
просьба сообщить по телефонам: 8 (0222) 28 73 09 и 8 (0222) 32 67 21.
Также по вышеизложенным вопросам Вы можете направить письменное сообщение в управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилевского облисполкома по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 71.
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