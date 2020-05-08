Главное управление юстиции и управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилевского облисполкома проводят анализ качества и доступности административных процедур на наличие коррупционных рисков и барьеров.

Если Вы располагаете соответствующими фактами,

просьба сообщить по телефонам: 8 (0222) 28 73 09 и 8 (0222) 32 67 21.

Также по вышеизложенным вопросам Вы можете направить письменное сообщение в управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилевского облисполкома по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 71.