Главная тема Единого дня информирования в марте – «Социально-экономическое состояние регионов и перспективы их развития»

Единый день информирования, который пройдет 19 марта в Бобруйске, будет посвящен социально-экономическому состоянию регионов и перспективам их развития. В качестве дополнительных рассмотрят темы: «Коронавирус – это опасно?», «Оперативная обстановка в области. Легко воспламеняющиеся жидкости. Предупреждение палов травы», «Актуальные вопросы добровольного страхования квартир и индивидуальных жилых домов».

С материалами единого дня информирования можно ознакомиться: http://bobruisk.by/edi/ edi2020/