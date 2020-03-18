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Главная тема Единого дня информирования в марте – «Социально-экономическое состояние регионов и перспективы их развития»

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Главная тема Единого дня информирования в марте – «Социально-экономическое состояние регионов и перспективы их развития»

Единый день информирования, который пройдет 19 марта в Бобруйске, будет посвящен социально-экономическому состоянию регионов и перспективам их развития. В качестве дополнительных рассмотрят темы: «Коронавирус – это опасно?», «Оперативная обстановка в области. Легко воспламеняющиеся жидкости. Предупреждение палов травы», «Актуальные вопросы добровольного страхования квартир и индивидуальных жилых домов».

С материалами единого дня информирования можно ознакомиться: http://bobruisk.by/edi/edi2020/

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