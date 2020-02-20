Главная тема единого дня информирования в феврале: транспортный комплекс Республики Беларусь

20 февраля в городе пройдет единый день информирования, в ходе которого будут рассмотрены вопросы:

1.Транспортный комплекс Республики Беларусь: состояние и перспективы его развития.

2.Профилактика преступлений и правонарушений. Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, в том числе, среди детей и молодежи.

3.Печное отопление. Угарный газ. Газовое оборудование. Безопасность детей. Чс на воде. Единый день безопасности.

4.Страховые услуги - уверенность в завтрашнем дне.

Ознакомиться с материалами можно ­здесь.

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