Главная тема единого дня информирования в феврале: транспортный комплекс Республики Беларусь
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20 февраля в городе пройдет единый день информирования, в ходе которого будут рассмотрены вопросы:
1.Транспортный комплекс Республики Беларусь: состояние и перспективы его развития.
2.Профилактика преступлений и правонарушений. Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, в том числе, среди детей и молодежи.
3.Печное отопление. Угарный газ. Газовое оборудование. Безопасность детей. Чс на воде. Единый день безопасности.
4.Страховые услуги - уверенность в завтрашнем дне.
Ознакомиться с материалами можно здесь.
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