0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Город

Главная тема единого дня информирования в феврале: транспортный комплекс Республики Беларусь

72 0

Главная тема единого дня информирования в феврале: транспортный комплекс Республики Беларусь

20 февраля в городе пройдет единый день информирования, в ходе которого будут рассмотрены вопросы:
1.Транспортный комплекс Республики Беларусь: состояние и перспективы его развития.
2.Профилактика преступлений и правонарушений. Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, в том числе, среди детей и молодежи.
3.Печное отопление. Угарный газ. Газовое оборудование. Безопасность детей. Чс на воде. Единый день безопасности.
4.Страховые услуги - уверенность в завтрашнем дне.
Ознакомиться с материалами можно ­здесь.

bobruisk.by

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости