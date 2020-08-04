«Главная ценность – люди и справедливое отношение к ним». Александр Лукашенко обнародовал свою предвыборную программу

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Мы должны будем определить будущее нашей Беларуси. Страны, которую мы строили четверть века вместе, своим трудом создавая современный облик нового европейского государства.

К своей цели шли путем мирного творения.

Получили суверенитет в рамках существующих границ Беларуси. На обломках великой советской империи создали независимое государство, впервые в истории!

В наступающее время мы сделаем все необходимое для укрепления, сохранения и приумножения ее основ.

Всякая политика (внешняя и внутренняя) только тогда чего-то стоит, если она приносит в итоге пользу людям. Поэтому лозунг " государство для народа!" определяет главные направления развития.

БЕЛАРУСЬ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Обеспечение мира и безопасности общества давно стало нашим брендом. Беларусь есть и будет страной для творческого развития личности.

При наличии у человека цели и желания ее достичь государство продолжит создавать все необходимые условия для ее реализации. Но все должны понимать, что без ежедневной работы их мечты останутся просто мечтами.

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО ЗА СУДЬБУ СТРАНЫ

По мере того как менялась наша Беларусь, менялись мы. Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидна.

И степень этой ответственности установит сам народ.

Но по закону! Не на улицах и площадях, а через правовые отношения.

Начнем с Конституции.

Белорусы во время всенародного обсуждения определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – ЛЮДИ И СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ К НИМ

Мы видим наши перспективы и пути достижения новых целей.

Эпоха цифровизации и искусственного интеллекта — эпоха высокообразованных людей. Поэтому основное внимание уделим новому качеству образования и его адаптации к потребностям жизни общества.

Образование сохраним доступным и современным.

Всемерная поддержка государства тем, кто желает и готов учиться, и впредь будет гарантирована. Будут усовершенствованы программы и методики образовательного процесса как в школе, так и в вузе.

Образование будет практикоориентировано.

В новом формате вступительных экзаменов в средние специальные и высшие учебные заведения будет учтен опыт и тестирования, и собеседования с абитуриентом.

Пандемия показала, насколько важно для защиты и развития страны здоровье человека. Образование и здравоохранение будут одинаково доступны всем белорусам и финансироваться государством. С учетом работы системы здравоохранения в условиях эпидемии COVІD-19 государство продолжит активно инвестировать в совершенствование и развитие существующих медицинских центров, больниц и поликлиник.

ОТ СОХРАНЕНИЯ – ДО ПРИУМНОЖЕНИЯ

В сфере экономики мы не пойдем на шоковую терапию. Потому что расплачиваться за радикальные реформы будут самые незащищенные слои населения-те, кто всю жизнь работал и поднимал страну из руин перестроечной эпохи.

Наши реформы – это совершенствование того, что создано.

Нельзя допустить слома системы и забрать у людей годы стабильной и счастливой жизни, как это происходило и происходит в ряде стран мира. Восстановиться после таких потрясений практически невозможно.

Безусловным приоритетом останется рост доходов граждан.

В течение пятилетки средняя заработная плата в Беларуси вырастет в 2 раза.

Для этого мы дадим максимальную поддержку инвесторам, прежде всего национальным. Тем, кто готов честно и справедливо вложить деньги в нашу страну, будут обеспечены максимально простые процедуры ведения бизнеса. Абсолютно равные возможности и условия для частных и государственных компаний.

Ситуация показала, насколько важно устранить зависимость страны в нефтегазовой, финансовой и других сферах. Решая эти вопросы, будем придерживаться мировых тенденций создания новых отраслей экономики. У нас это хорошо получается (ПВТ, атомная энергетика, космос). Продолжим активную цифровизацию и формирование полноценной «зеленой экономики» (экопродукты, электротранспорт, возобновляемая энергия).

Сохранив традиционные производства, на которых Беларусь состоялась как независимое государство, развивая новые направления, мы выйдем на среднемировые темпы экономического развития.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – РЕГИОНАМ

Трилогия «Малой родины» показала, насколько белорусы привязаны к родной земле и ждут от власти прогрессивных решений.

Пришло время обратить самое пристальное внимание на распределение производительных сил страны. Благодаря перспективным проектам в малых городах и поселках люди будут жить не хуже, чем в областных центрах и столице. Новое качество аграрной экономики поднимет престиж труда и жизни людей на селе.

Истоки современной Беларуси-в сельском укладе. Наш исторический долг-найти хозяев для тысяч оставшихся земельных участков. Предложить наилучшие условия для строительства индивидуального жилья. Для тех, кто сделает такой выбор, мы создадим необходимую инфраструктуру (скоростной транспорт, быстрые дороги) и обеспечим современные социальные стандарты (школы, детские сады, поликлиники, развлекательные центры, спортивные площадки). Все это позволит регионам стать центрами притяжения для жизни.

БЕЛАРУСЬ – ДОНОР СТАБИЛЬНОСТИ

На протяжении четверти века мы с вами строили Беларусь-наш общий дом с окнами и на Восток, и на Запад. Мы всегда были открыты для дружбы и сотрудничества. Никогда не вмешивались во внутренние дела других государств. Наша миролюбивая дипломатия была и останется залогом безопасности белорусов.

Но мы вступаем в эпоху глобальных геополитических потрясений.

Будет сделано все, чтобы разногласия во внешней политике не отразились на дружбе народов, которым суждено жить рядом на этой земле в центре Европы, а география дружественных нам стран расширилась.

Дорогие белорусы, граждане страны!

НЕЗАВИСИМОСТЬ СТОИТ ДОРОГО, НО ОНА ДОСТОЙНА ТОГО, ЧТОБЫ ЕЕ СОХРАНИТЬ И ПЕРЕДАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ.

ЗА НАМИ – БЕЛАРУСЬ!

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