Геостатистический портал с полными данными переписи появится в 2021 году

В 2021 году будет запущен геостатистический портал с полными данными переписи населения. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

"Сегодня мы приводим самые первые данные: по численности населения, соотношению мужчин и женщин, по городу и селу. Информация продолжает обрабатываться. К 1 сентября получим результаты по социально-демографическим характеристикам, вопросам занятости. Возможно, представим их чуть позже, потому что предполагается еще проведение семинара по переписи под эгидой ЕЭК ООН. В целом, в соответствии с договоренностью со Всемирным банком, будет подготовлен геостатистический портал, на котором разместят полные данные по итогам переписи населения 2019 года", - сказала Инна Медведева.

Заместитель председателя Белстата Жанна Василевская добавила, что портал предполагает использование геоинформационных систем с детализацией до мельчайших территориальных единиц. Его создание займет время - портал запустят не ранее 2021 года.

Данные переписи 2019 года станут для Белстата новой точкой отсчета в статистике. Далее из ЗАГСов будут поступать акты гражданского состояния, на основании которых делаются ежегодные и ежеквартальные отчеты о численности населения - с учетом умерших, родившихся. Плюс данные Департамента по гражданству и миграции МВД. Кроме того, статистические данные за 2019 год также будут пересмотрены с учетом переписи (за октябрь, ноябрь, декабрь).

"Также, по международным стандартам, все данные, весь динамический ряд за 10 лет будут пересчитаны. Так всегда делается после переписи", - добавила Жанна Василевская. То есть будет формироваться сравнительная база данных с динамикой с 2009 по 2019 год.

Перепись населения в Беларуси проходила с 4 по 30 октября 2019 года под лозунгом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее". На первом этапе можно было заполнить опросные листы самостоятельно по интернету, на стационарном участке или даже на своем рабочем месте (по заявке организации на работу мобильных участков). По домашним адресам переписчики совершали обходы с 21 октября. В течение всего периода работали около 650 стационарных участков.