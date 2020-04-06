Генсек ООН призвал защитить женщин от насилия в условиях карантина из-за COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал защитить женщин от эпидемии насилия, сопутствующей распространению COVID-19, сообщает Центр новостей ООН.

По словам главы ООН, в результате изоляции на дому и карантина женщины могут оказаться в западне - лицом к лицу с партнерами, склонными к агрессии. В последние недели по мере усиления экономической неопределенности и социальных ограничений, роста чувства страха и тревоги отмечается вспышка насилия в семье, причем в глобальном масштабе. В некоторых странах число женщин, обращающихся в службы поддержки, удвоилось.

"В то же время медицинские учреждения и полицейские службы перегружены и испытывают нехватку персонала. Работа местных групп поддержки парализована или им не хватает средств. Некоторые приюты для жертв домашнего насилия закрыты, другие переполнены", - отметил Антониу Гутерриш. Он настоятельно призвал все правительства включить предотвращение насилия против женщин и возмещение причиненного им ущерба в свои планы борьбы с COVID-19 в качестве одной из основных задач.

Это означает, что необходимо увеличить объем финансирования онлайновых служб поддержки и организаций гражданского общества и не отказываться от судебного преследования тех, кто жестоко обращается с женщинами.

Генеральный секретарь также предлагает объявить приюты для пострадавших от насилия службами жизнеобеспечения и установить в продуктовых магазинах и аптеках аварийные системы сообщения об угрозе насилия. Важно создать для женщин возможности обратиться за помощью, не подвергая себя опасности и не привлекая внимания обидчика, подчеркнул Антониу Гутерриш.

Глава ООН призвал в это сложное время, когда мир борется с COVID-19, сообща предотвращать насилие, где бы ни возникала угроза: от районов военных действий до квартир и жилых домов.

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