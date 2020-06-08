Где в Бобруйске исследуют воду, почву и выбросы промышленных предприятий в атмосферу?

В нашем городе есть лаборатория, которая является структурным подразделением Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды. Здесь занимаются исследованием воды, почвы и выбросов промышленных предприятий в атмосферу. В зону ее обслуживания входят Бобруйск, Бобруйский, Кировский, Кличевский, Глусский и Осиповичский районы.

Колбы, реактивы и приборы

Сегодня на страже экологической безопасности этих регионов Могилевщины в лаборатории аналитического контроля стоят семь инженеров-химиков, которые занимаются отбором проб и проведением измерений в области охраны окружающей среды. Заведует лабораторией Наталья Порсева. Она пришла сюда по направлению в 1994 году после окончания технологического университета в Минске.

– Экология была тогда на пике популярности. Когда я поступала, у нас был конкурс среди медалистов. Сейчас такого нет. Я просто с детства очень люблю природу: ходить по лесу, дышать воздухом, собирать грибы. Для меня это отдых, – говорит Наталья Федоровна.

С ней солидарны подчиненные, для которых забота о состоянии родного края стала профессией. Ведущий инженер-­химик Татьяна Дикун работает с момента основания лаборатории. Специа­лист говорит: в прошлом пришлось работать с воздухом, почвой, а сегодня она исследует воду. Ее рабочий день проходит в окружении колб, мензурок и реактивов. «Чем интенсивнее окраска, тем соответственно концентрация в воде каких-то веществ больше, к примеру, нитратов и нитритов», – поясняет Татьяна Георгиевна. Исследования она проводит на спект­рофотометре.

– Самый долгий анализ длится пять суток. Это определение биохимического потребления кислорода. Чем больше кислорода в реке, тем лучше для жизнедеятельности всех водных организмов. А если его мало, им нечем дышать, и это означает, что произошло какое-то загрязнение или нет доступа к атмосферному воздуху. Что касается времени для других измерений, есть такие, что длятся и 15 минут, и пять часов.

Сотрудник лаборатории Оксана Шес­так исследует почву на американском оборудовании, название которого звучит весьма грозно: «атомно-абсорбционный спектрофотометр». На мониторе компьютера видны процессы, которые происходят внутри печки, и результаты измерений. К слову, температура там нешуточная: может доходить и до 1900 градусов по Цельсию, и до 2800 – все зависит от исследуемого металла.

– По металлам у нас не так часто случаются превышения. Больше по нефтепродуктам. Особенно в местах старых автозаправок, – говорит Оксана Владимировна.

Ведущий инженер-химик Александра Кононенко анализирует органические вещества в промышленных выбросах на приборе, который называется хроматографом. Такие пробы отбирают с помощью специальных ловушек в трубах предприятий и привозят в лабораторию.

Как в поликлинике

По словам заведующего Натальи Порсевой, лаборатория оснащена современным оборудованием, что позволяет качественно проводить анализы и получать достоверные данные о состоянии окружающей среды.

– Наталья Федоровна, куда Вы передаете данные, полученные после провеления анализов?

– Нашим заказчиком выступает Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Мы составляем протокол по результатам измерений проб и отправляем его в комитет. И специалисты принимают меры. Все происходит, как в поликлинике: лаборатория делает анализы и передает данные врачам, которые затем принимают решение о лечении пациента. Так по аналогии проводится работа и у нас.

– Каково сегодня состояние водо­емов исследуемых вами районов?

– Наша лаборатория аккредитована по 41 показателю. Мы исследуем воду на прозрачность, жесткость, температуру, минерализацию. Определяем в ней наличие железа, марганца, никеля, мышьяка, свинца, хрома, нефтепродуктов и многое другое. Ежемесячно отбираем пробы воды из Березины выше и ниже Бобруйска и смотрим влияние города на реку. Регулярно проводим мониторинг и реки Свислочи. Раз в квартал – Осиповичского, Чигиринского водохранилищ, семь раз в год – малых рек Докольки, Сушанки и других водоемов. Нужно сказать, что грязнее всего зачастую оказывается Свислочь из-за стоков минских очистных со­оружений.

– Какие вещества наиболее опасны и чего категорически не должно быть в пробе воды?

– Самые канцерогенные из определяемых нашей лабораторией показателей – фенолы. Они бывают природного происхождения, но есть и от промышленных предприятий. С дождем они могут попасть в воду. Сегодня единственное предприятие, которое мы проверяем на такие вещества, – ОАО «ФанДОК». Раньше там использовали фенолформальдегидные смолы. Затем от них отказались. Но все равно мы постоянно контролируем этот вопрос.

– Что можно сказать о состоянии окружающей среды в Бобруйске и районе по данным лаборатории?

– В целом картина неплохая. По сравнению с другими районами мы не выделяемся. Бывают превышения каких-то показателей в воде, воздухе и почве, но немного. В основном это касается нефтепродуктов. К этому приводят и аварийные ситуации, и людская небрежность.