Газоиспользующее оборудование: обезопасьте себя и своих близких

В быту широко используется природный и сжиженный газ, ведь для населения это самый удобный вид топлива. Почти в каждом доме установлено газоиспользующее оборудование.
Чтобы обезопасить себя и своих близких, придерживайтесь нескольких простых правил:
- запрещается допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием - детей до 14 лет, недееспособных лиц, признанных таковыми в установленном порядке, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием.
- запрещается эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги, а также без наличия актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, выдаваемых специализированной организацией, или при просроченных таких актах либо отсутствии записей в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной прочистке дымовых и вентиляционных каналов.
- по истечении нормативного срока эксплуатации газоиспользующего оборудования, указанного в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования (но не свыше 20 лет), произвести его замену или заключить договор со специализированной организацией на проведение диагностики его технического состояния в целях определения остаточного ресурса и возможности дальнейшей эксплуатации.