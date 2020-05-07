Газета «Бабруйскае жыццё» — лауреат конкурса «Золотая Литера»

В 2020 году в республике в 16-й раз прошел Национальный конкурс «Золотая Литера», учредителем которого выступает Министерство информации Республики Беларусь.

В этом году на конкурс было представлено 400 заявок периодических изданий, информационных агентств и персоналий. Жюри отметило не только активность печатных средств массовой информации и сетевых изданий, но и высокий уровень представленных работ.

Лауреатом престижного конкурса в номинации «Лучшие материалы культурной тематики» признана редакция газеты «Бабруйскае жыццё», которая широко освещает все масштабные культурные мероприятия в Бобруйске, рассказывает о лучших деятелях культуры, творческих людях.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса и вручение дипломов и памятных знаков-символов состоится в рамках мероприятий Международной специализированной выставки «СМІ ў Беларусі».