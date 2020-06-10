Гастроном с продукцией исключительно производителей области работает в Могилеве по проспекту Пушкинский, 30. Это пилотный проект по продвижению продукции местных производителей.

В новом магазине представлена продукция таких предприятий как Могилевский мясокомбинат, Бобруйский мясокомбинат, «Бабушкина крынка», «Молочные горки», Могилевская фабрика мороженого, Климовичский ликеро-водочный завод, «Могилевоблпищепром», булочно-кондитерская фабрика «Домочай», Быховский консервно-овощесушильный завод, Климовичский комбинат хлебопродуктов и «Красный пищевик», «Бобруйский Бровар».

Новый торговый объект разместился на Пушкинском проспекте, в помещении был сделан ремонт и установлено новое оборудование. По мнению специалистов главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома, такое сосредоточение широкого ассортимента продуктов местных производителей и конкурентоспособная ценовая политика будут иметь успешный маркетинговый эффект: покупатели смогут распробовать продукты «сделано на Могилевщине», которые, возможно, раньше просто не замечали среди других брендов.

Кроме того, в торговом объекте действует социальная программа для ветеранов и пенсионеров с предоставлением скидок на социально значимые товары. Специалисты будут мониторить финансовые результаты такого магазина. В случае успеха у покупателей такая практика будет распространена в регионе.